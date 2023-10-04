بوريل: الظروف الاستثنائية الحالية ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل: «الظروف الاستثنائية الحالية يمكن أن تهيئ الظروف الملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا»، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي لـ«دعم هذا الحوار بأي طريقة ممكنة» حال قررت الأطراف الليبية المضي في هذه العملية برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح بوريل في مقال بعنوان «مساعدة ليبيا بعد درنة»، نشره موقع الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي على الإنترنت اليوم الأربعاء، أن لقاءه الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الأسبوع الماضي، كان «فرصة لتقييم الأزمة السياسية المستمرة منذ عقد من الزمان في هذا البلد الذي يحتمل أن يكون غنيا جدا، والذي يقع على بُعد بضع مئات من الكيلومترات قبالة سواحل الاتحاد الأوروبي، والذي تعرض للتو لكارثة طبيعية رهيبة مرتبطة بتغير المناخ والإهمال».

وذكر بوريل أن ليبيا تعيش منذ 2011 «حالة من الفوضى، حيث تعمقت الانقسامات التقليدية بين طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق، وتفاقمت بسبب التدخل الأجنبي. ومنذ العام 2014، يوجد في ليبيا برلمانان، أحدهما في طرابلس والآخر في طبرق. وكما هو الحال في كثير من الأحيان، تجتذب الانقسامات الداخلية المتطفلين من الخارج. وقد غُمرت البلاد مرارا وتكرارا بالأسلحة والمرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب».

بوريل: الأزمة المتجددة في ليبيا تؤكد عدم استدامة الوضع الراهن

وأضاف المسؤول الأوروبي: «المحاولات العديدة لإعادة توحيد البلاد تحت سلطة واحدة، بوساطة الأمم المتحدة، وغيرها من الميسرين الدوليين، لم تؤد إلا إلى توفير راحة موقتة قبل عودة الانقسامات إلى الظهور»، مذكرا باندلاع التوترات في الأشهر الأخيرة، التي «بلغت ذروتها في فرض حصار جديد على تصدير النفط، واندلاع أعمال عنف أخرى بين الجماعات المسلحة بطرابلس في أغسطس».

ورأى بوريل أن «هذه الأزمة المتجددة لفتت الانتباه مرة أخرى إلى عدم استدامة الوضع الراهن، والحاجة الملحة إلى حل المأزق السياسي الحالي. ثم ضربت عاصفة «دانيال» البلاد مما أدى إلى كارثة درنة في الشرق، حيث أدى هطول الأمطار الغزيرة وسوء الصيانة إلى انهيار سدين في أعلى المدينة. وحتى 19 سبتمبر، تأكد مقتل أكثر من 4000 شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، وتشريد أكثر من 30000 شخص».

- بوريل وباتيلي يؤكدان أهمية مواصلة مساعدة الليبيين لتجاوز تداعيات «دانيال»

- باتيلي يجري مشاورات في بروكسل بشأن العملية السياسية وتأثير الفيضانات على درنة والمناطق المجاورة

- بوريل: الاشتباكات الأخيرة في طرابلس تذكر بهشاشة الوضع الأمني والحاجة لإجراء انتخابات

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي فعّل فور وقوع هذه الكارثة آليته للحماية المدنية، وعرضت 10 من الدول الأعضاء في التكتل مساعدة السلطات الليبية عبر هذه الآلية، مصحوبة بتمويل إنساني من الاتحاد الأوروبي، بعدما «كشفت هذه الكارثة فشلا صارخا في الحكم، مما أثار غضبا شعبيا، وأعاد إشعال «لعبة اللوم» بين السياسيين الليبيين».

بوريل: مطالب الشعب الليبي واضحة

وقال بوريل: «مطالب الشعب الليبي واضحة ومشروعة: قدر أكبر من الشفافية، ومساءلة أكبر للطبقة السياسية تجاه الشعب ككل»، معتبرا أنه «على الرغم من ذلك كان هناك جانب مضيء، حيث خلقت الكارثة الطبيعية شعورا غير عادي بالتضامن الوطني في مختلف أنحاء البلاد، وأثارت إشارات جديدة للتعاون بين الغرب والشرق، الأمر الذي مكن المساعدات الدولية، بما في ذلك المساعدات الأوروبية، من الوصول، وتوزيعها بفاعلية».

وأضاف بوريل: «هناك بعض الأخبار الجيدة على الجبهة الاقتصادية أيضا. ففي يوليو، جرى إنشاء لجنة مالية عليا مكلفة بضمان التوزيع العادل لموارد الدولة. وثانيا، أعلن مصرف ليبيا المركزي نهاية شهر أغسطس إعادة توحيد الفرعين الحاليين، الشرقي والغربي».

بوريل: ليبيا لا تعاني نقص الموارد

هذه التطورات الإيجابية اعتبرها المسؤول الأوروبي «تشكل خطوات حاسمة، لأن البلاد لا تفتقر إلى الموارد، باعتبارها واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط، ولديها القدرة على أن تصبح دولة مزدهرة مرة أخرى قريبا، شريطة أن يتوقف القادة السياسيون في جميع أنحاء البلاد عن الاقتتال الداخلي، وأن يجعلوا أولويتهم القصوى هي تلبية التوقعات المشروعة للشعب الليبي».

ورأى بوريل أنه «يتعين على الغرب والشرق والجنوب أن يعملوا معا، حتى يتمكن جميع الليبيين من الاستفادة من ثروات البلاد»، مذكرا بأن كارثة درنة «عززت الحاجة إلى ضمان المساءلة، وهو التحدي الرئيسي الذي يتوقع الليبيون التصدي له». وأضاف: «في حين أن المؤسسات المركزية ضرورية لضمان التوزيع العادل للموارد بين المناطق، فإن القرب من الجهات المعنية من خلال اللامركزية أثبت أنها وسيلة مفيدة لتعزيز الشفافية والمساءلة بين صناع القرار».

كما قال بوريل: «استثنائية الظروف الحالية يمكن أن تهيئ الظروف الملائمة لحوار وطني حول مستقبل البلاد. في هذه الحالة، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم هذا الحوار بأي طريقة ممكنة، كما فعلنا في الماضي»، مشددا على أن لن يجرى التنازل عن دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا «سواء كان ذلك من خلال المساعدة المباشرة أو من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي».

جهود الاتحاد الأوروبي في ليبيا

واستعرض بوريل جهود الاتحاد الأوروبي في ليبيا، حيث بيّن: «الاتحاد الأوروبي هو أكبر جهة مانحة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك بشأن الانتخابات (PEPOL). كما نمول العديد من برامج الأمم المتحدة الأخرى التي تستهدف المساعدة في منع الفساد ومكافحته، وحماية الأطفال والشباب أو تعزيز الرعاية الصحية الأولية».

وإلى جانب المساعدة المالية والدعم السياسي، أكد بوريل أن «الاتحاد الأوروبي يعد أيضا الجهة الدولية الوحيدة التي تسهم بنشاط في تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة من خلال العملية البحرية «إيريني» و«يونيفور ميد» بتفويض من مجلس الأمن الدولي بتفتيش السفن المشبوهة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا».

كما ذكر بوريل بدعوة باتيلي، في أغسطس الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، إلى تشكيل حكومة انتقالية موحدة، لقيادة ليبيا نحو الانتخابات، مشددا على ضرورة «أن تكون هذه الحكومة حكومة فنية، مهمتها حصرا الإشراف على الانتخابات»، ولافتا إلى أنه أكد «أن خطة الأمم المتحدة - القائمة على الحوار بين أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين - هي بالنسبة لنا الخيار الوحيد لإيجاد حل سياسي دائم».

بوريل: درنة علمتنا درسا

واختتم المسؤول الأوروبي مقاله بالقول: «الدرس الذي يمكننا أن نتعلمه من درنة، سواء في ليبيا أو أوروبا، هو أن درهم وقاية خير من قنطار علاج»، مبينا أن الصعوبات التي تواجه إعادة الاستقرار إلى ليبيا منذ 2011 «توضح أنه إذا أردنا في الاتحاد الأوروبي تجنب تكرار الأزمات الكبرى على حدودنا، مثل تلك التي شهدناها في لامبيدوزا في نهاية سبتمبر، فمن الضروري الاستثمار بشكل أكبر سياسيا وماليا، لمساعدة دول مثل ليبيا في كسر الجمود السياسي والمؤسسي الذي غالبا ما تكون عالقة فيه».

وأنهى بوريل مقاله منبها بأنه «بحلول الوقت الذي تندلع فيه أزمة مفتوحة، يكون الأوان قد فات في كثير من الأحيان لاتخاذ إجراءات فعالة»، مؤكدا أنه «يتعين علينا أن نتحرك قبل أن نضطر إلى التحرك عندما نفقد العديد من الأرواح».