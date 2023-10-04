شاهد في «هنا ليبيا»: المستجدات الميدانية جراء أضرار «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، الضوء على آخر المستجدات الميدانية جراء أضرار العاصفة «دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية، مخلفة خسائر هائلة في البنية التحتية، وآلاف الوفيات والمفقودين.

وسلمت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد 18 سيارة إسعاف إلى جهاز الإسعاف في درنة، لتعويض المرافق الصحية بعد خسارتها العديد منها نتيجة السيول والفيضانات التي شهدتها المدينة.

بينما أعلنت الشركة العامة للكهرباء سقوط أبراج نقل طاقة جهد على خط «المخيلي – العزيات»، وسارع أفراد دائرة صيانة الجهد المتوسط لتقييم الأضرار، ثم جرى إبلاغ أحد المقاولين، لصيانة الأبراج، حسب بيان الشركة على صفحتها على «فيسبوك».

من جهتها، دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وفاء الكيلاني إلى برامج عربية، لدعم ذوي الإعاقة، مشيرة إلى تسبب الكوارث الطبيعية في ازدياد أعداد المعاقين. جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى عربي بشأن تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة.

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