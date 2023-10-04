باتيلي يستعرض في الدوحة تطورات العملية السياسية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبدالعزيز، إلى أهمية التوصل لاتفاق سياسي بشأن الانتخابات العامة للبلاد.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في الدوحة، استعرض خلاله الطرفان تطورات العملية السياسية الليبية، بحسب تغريدة للمبعوث الأممي عبر حسابه على موقع «إكس».

- عقيلة يصدر قوانين الانتخابات بعد توقيعها ويأمر بتسليمها إلى المفوضية

- مجلس الدولة يتمسك بمخرجات «6+6» في بوزنيقة.. ويقرر حل فريقه باللجنة

باتيلي ومسؤول قطري يدعوان إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات

وأوضح باتيلي: «دعونا إلى وحدة الصف والهدف، والتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات، لإعادة توحيد المؤسسات الليبية».

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قوانين الانتخابات، وذلك بعد توقيعها. كما أمر بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد يومين من إقرارها من قِبل المجلس خلال جلسته التي عقدها الإثنين بمقره في مدينة بنغازي.

لكن المجلس الأعلى للدولة أعلن تمسكه بمخرجات اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» التي جرى التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة بمدينة بوزنيقة المغربية في 3 يونيو الماضي، وحل فريقه الممثل له باللجنة.

المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي يلتقي وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبدالعزيز، الأربعاء 4 أبريل 2023 (حساب باتيلي على موقع إكس)