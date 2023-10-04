حكومة حماد تخصص مبالغ مالية لـ30 مستشفى وعيادة ومركزًا طبيًا بالجنوب الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

خصصت وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، مبالغ مالية لـ30 مستشفىً وعيادةً ومركزًا طبيًا بمناطق الجنوب الغربي للبلاد خصمًا من الباب الثاني من الميزانية (التحسين والتطوير).

وأوضحت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يأتي «دعمًا للقطاع الصحي بالمنطقة في إطار الاستجابة السريعة لتوجيهات رئيس الوزراء – رئيس لجنة الاستجابة السريعة والطوارئ أسامة حماد عقب زيارة الوفد الحكومي للمنطقة».

- حكومة حماد تتعهد بتوفير متطلبات بلديات غات لمواجهة السيول

ونص قرار وزير الصحة عثمان عبدالجليل بالخصوص على «ألا يجري صرف أي قيمة من هذه المخصصات إلا بعد أخذ الإذن كتابيًا من إدارة الشؤون الطبية في الوزارة».

وشهدت مناطق جنوب غرب ليبيا خلال اليومين الماضيين سقوط أمطار غزير وسيول عارمة تسببت في جريان العديد من الأودية الصحراوية، وتضرر عدد من المنازل والبنى التحتية في منطقة أوباري.