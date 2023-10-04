التعاون في مجال العمل محور لقاء العابد والسفير الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث سفير إيطاليا لدى ليبيا، جيانلوكا ألبريني، مع وزير العمل والتأهيل بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، علي العابد، مبادرات التعاون في مجال العمل والتدريب المهني.

وقال ألبريني في تغريدة على حساب السفارة الإيطالية بموقع «إكس»، اليوم الأربعاء: «لقاء مع وزير العمل والتأهيل، علي العابد. صلب موضوع اللقاء كان مبادرات التعاون في مجال العمل والتدريب المهني».

العابد يتطلع للاستفادة من التجربة الإيطالية في مجال الأعمال الريادية

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وسبق أن أعرب العابد عن تطلعه إلى الاستفادة من التجربة الإيطالية في «مجال الأعمال الريادية»، مؤكدًا أهمية التنسيق لإجراء برنامج تدريب لموظفي الوزارة في معهد التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية (ITC-ILO) في إيطاليا.