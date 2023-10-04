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حكومة حماد تدعم المرافق الصحية في درنة بـ10 سيارات إسعاف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 02:10 مساء
حكومة حماد تدعم المرافق الصحية في درنة بـ10 سيارات إسعاف
سيارات إسعاف تسلمتها المرافق الصحية في درنة، 4 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)
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سلمت وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الأربعاء، 10 سيارات إسعاف مجهزة بالكامل إلى جهاز الإسعاف والطوارئ في درنة لتوزيعها على المرافق الصحية داخل المدينة.

وقالت الحكومة في بيان، إن هذا الدعم يأتي استجابة لمطالبة المرافق الصحية بدرنة لتعويض النقص الشديد في سيارات الإسعاف بعد خسارتها معظم السيارات التي تملكها نتيجة للسيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة.

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مجلس النواب يقر قانون إنشاء جهاز إعمار وتأهيل درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات

وضربت العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» مدن الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة، ومذاك وتتقاطر المساعدات المحلية والدولية على المنطقة الشرقية خاصة درنة التي تكبدت الجانب الأعظم من الخسائر البشرية والمادية.

وأمس الثلاثاء، أقر مجلس النواب خلال جلسة عامة بمقره في مدينة بنغازي، قانون إنشاء جهاز إعادة إعمار وتأهيل مدينة درنة والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال».

سيارات إسعاف تسلمتها المرافق الصحية في درنة، 4 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)
سيارات إسعاف تسلمتها المرافق الصحية في درنة، 4 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)
سيارات إسعاف تسلمتها المرافق الصحية في درنة، 4 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)
سيارات إسعاف تسلمتها المرافق الصحية في درنة، 4 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)
سيارات إسعاف تسلمتها المرافق الصحية في درنة، 4 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)
سيارات إسعاف تسلمتها المرافق الصحية في درنة، 4 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)
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