للشهر الثالث.. إيرادات السوق المحلية من المشتقات النفطية صفر

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي استمرار تدني إيرادات السوق المحلية من المشتقات النفطية، حيث كانت «صفرًا» للشهر الثالث.

وحسب النشرة الصادرة أمس الثلاثاء، فقد بلغت الإيرادات العامة خلال الأشهر التسعة الماضية 86.4 مليار دينار، فيما بلغت النفقات 76.8 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 67.1 مليار دينار، وإيرادات الإتاوات النفطية 7 مليارات و300 مليون دينار، وإيرادات الإتاوات النفطية عن سنوات سابقة 10 مليارات و300 مليون دينار، والضرائب 481 مليون دينار.

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وبلغ إيراد الجمارك 225 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 352 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 120 مليونًا، وإيرادات أخرى 485 مليونًا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (مسترجعات، ورسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

إجمالي الإنفاق خلال 9 أشهر

أما بالنسبة للنفقات، فقد جاء الإنفاق على الباب الأول (الرواتب) 38.8 مليار دينار، تمثل 50.5% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 76.8 مليار دينار. وأشار المصرف المركزي إلى أن مصروفات الباب الأول لا تشمل مرتبات شهر سبتمبر.

وبلغ إنفاق الباب الثاني (النفقات التسييرية) 6.4 مليار دينار، بنسبة 8.3%، والباب الثالث (التنمية) 3 مليارات دينار بنسبة 3.9%، والباب الرابع (الدعم) 15.4 مليار دينار بنسبة 20%، بينما لم يجرِ الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ)، و8.7 مليار دينار ترتيبات مالية استئنائية للمؤسسة الوطنية للنفط و4.5 للشركة العامة للكهرباء.