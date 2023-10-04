ارتفاع هامشي للدولار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار بشكل هامشي أمام الدينار خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، في السوق الرسمية مسجلًا 4.91 دينار، مقابل 4.90 دينار، أمس الثلاثاء.

وثبت سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 5.92 دينار، واليورو عند 5.13 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، فيما هبط سعر الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.54 دينار، أمس الثلاثاء.

في حين بقى سعر اليوان الصيني عند 0.67 دينار، والليرة التركية عند 0.17 دينار.