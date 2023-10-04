«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الخليج

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى شمالية نشطة مساء اليوم الأربعاء على ساحل الخليج تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.