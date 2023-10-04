إجراء أول جراحة لتركيب مفصل صناعي في مركز البيضاء الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى فريق طبي إسباني أول عملية جراحية لتركيب مفصل صناعي داخل مركز البيضاء الطبي لأحد المرضى دون مقابل.

ووصل الفريق المختص في إجراء عمليات تركيب المفاصل الصناعية الإثنين الماضي، وبدأ عمله بالكشف على 100 حالة من مدينة البيضاء والجبل الأخضر، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

60 جراحة مماثلة

وسيجري الفريق الإسباني بدعم العناصر الطبية والطبية المساعدة، عمليات تركيب مفاصل صناعية لنحو 60 حالة، وهي جراحات نادرة ودقيقة.

وأكد المركز جاهزيته لمثل هذه العمليات، لافتا إلى إيفاد الليبيين بالسابق إلى الخارج لإجرائها ما كان يمثل تكلفة كبيرة على المواطنين والدولة.

الفريق خلال إجرائه عملية جراحية لتركيب مفصل صناعي، 3 أكتوبر 2023. (صفحة المركز على فيسبوك)

الفريق خلال إجرائه عملية جراحية لتركيب مفصل صناعي، 3 أكتوبر 2023. (صفحة المركز على فيسبوك)

الفريق خلال إجرائه عملية جراحية لتركيب مفصل صناعي، 3 أكتوبر 2023. (صفحة المركز على فيسبوك)