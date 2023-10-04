حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 4 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين إلى آخر على معظم مناطق البلاد، يتخللها سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و32 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خصوصا على مرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا بعد الظهر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر على غات والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.