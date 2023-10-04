الدبيبة يتفقد مشروع محطة الركاب في مطار طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة مشروع محطة الركاب بمطار طرابلس الدولي، حيث شدد على ضرورة التنسيق بين مصلحة الطيران المدني والشركة العامة للكهرباء وشركة الاتصالات لتنفيذ أعمال المشروع في وقت مناسب، ومعالجة أي إشكاليات تواجه سير العمل.

رافق الدبيبة خلال الجولة أمس الثلاثاء، كل من وزير المواصلات محمد الشهوبي ورئيس أركان قوات حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» فريق أول ركن محمد الحداد ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وخلال الجولة التفقدية، قدم مدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، عرضا للدبيبة عن الأعمال الجارية، كما أكدت الشركة المنفذة للمشروع سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد للتنفيذ، موضحة الصعوبات التي تواجهها، وآلية حلها بالتعاون مع وزارة المواصلات.

توقعات إيطالية بالانتهاء من المشروع العام المقبل

وخلال زيارة للمشروع مايو الماضي، توقع السفير الإيطالي السابق لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو اكتمال أعمال إعمار مطار طرابلس خلال العام 2024، مشيدا بـ«التقدم المشجع للأعمال التي بدأت في فبراير الماضي».

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ثم التقى وفد من ائتلاف شركات «إينياس» الإيطالي، المنفذ للمشروع، الشهوبي في يونيو الماضي وشدد على التزامه بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال، وتتضمن تصميم وإنشاء محطة ركاب.

وتبلغ مساحة المحطة 30 ألف متر مربع مقسمة إلى صالة ركاب دولية وأخرى محلية، كما يتضمن المشروع صيانة وتطوير موقف السيارات القديم، وإنشاء موقف جديد للسيارات بسعة 1800 مركبة آلية، بإشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

الدبيبة خلال تفقده مشروع محطة الركاب في مطار طرابلس، 3 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة خلال تفقده مشروع محطة الركاب في مطار طرابلس، 3 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة خلال تفقده مشروع محطة الركاب في مطار طرابلس، 3 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة خلال تفقده مشروع محطة الركاب في مطار طرابلس، 3 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة خلال تفقده مشروع محطة الركاب في مطار طرابلس، 3 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة خلال تفقده مشروع محطة الركاب في مطار طرابلس، 3 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)