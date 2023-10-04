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عبر معرض «ليبيا بيلد».. تونس تستعرض إمكانياتها في إعادة إعمار بنغازي ودرنة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 12:24 صباحا
عبر معرض «ليبيا بيلد».. تونس تستعرض إمكانياتها في إعادة إعمار بنغازي ودرنة
جانب من فاعليات معرض «ليبيا بيلد» بمطار بنينا الدولي، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 (مركز النهوض بالصادرات التونسي)
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تنتهز تونس فرصة معرض «ليبيا بيلد» للتعريف بإمكانيّاتها في مجالات البنية التحتية، والتعرف على المشاريع المبرمجة بمدن شرق ليبيا، في إطار صندوق إعادة إعمار بنغازي ودرنة.

وأكد مركز النهوض بالصادرات التونسي (هيئة حكومية)، في بيان الثلاثاء، مشاركة تونس في الدورة الرابعة عشر لمعرض «ليبيا بيلد» المقام خلال الفترة بين 2 إلى 5 أكتوبر الجاري بالمنطقة الشرقية، ولأول مرة في بنغازي.

وتتزامن هذه الدّورة مع انعقاد كل من معرض «فارما ليبيا» و«معرض ليبيا للمطاعم والغذاء»، وذلك في مطار بنينا الدولي.

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مركز النهوض بالصادرات يعرف بالإمكانيات التونسية
وسجل مركز النهوض بالصادرات حضوره في هذا الحدث، للتعريف بالإمكانيات التونسية في مختلف المجالات، والتعرف على المشاريع المبرمجة بالشرق الليبي، في إطار صندوق إعادة إعمار بنغازي ودرنة، وبهدف تعزيز التواجد التونسي بكامل ربوع ليبيا، بحسب المركز.

وخلال المعرض يجرى الترويج للمنتجات والشركات التونسية في إطار استراتيجية إعادة إعمار ليبيا. وأوضح مركز النهوض بالصادرات أن الشركات التونسية يمكنها «الاستفادة من السمعة الممتازة التي تحظى بها لدى المستهلك الليبي، من ناحية، وتحقيقًا لرؤية الشراكة والتكامل بين البلدين، من ناحية أخرى».

وشهدت المعارض الثلاثة التي جرى افتتاح فعاليّاتها الاثنين 2 أكتوبر الجاري، بحضور عدة شخصيات ليبية وأجنبية، مشاركات محلية ودولية لأكثر من 8 دول على غرار مصر وتركيا وفرنسا وتونس في قطاعات البناء والأشغال العامة، والصحة والمستلزمات الطبية والصناعات الغذائية.

وتقام على هامش هذه المعارض الورشات والندوات العلمية في المجالات المذكورة.

حجم التبادل التجاري بين ليبيا وتونس
تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 2.3 مليار دينار تونسي خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2023، محققة زيادة قدرها 18.5% مقارنة بالفترة نفسها عام 2022، علما أن ليبيا تعتبر الشريك الأول لتونس عربيا والخامس عالميا.

ويستأثر قطاع الصناعات على حوالي 40% من إجمالي الصادرات التونسية نحو ليبيا، خاصة الأسمنت بقيمة 183 مليون دينار تونسي، والمنتجات المعدنية والحديدية، ومنتجات السيراميك، وذلك خلال الـ8 أشهر الأولى من العام 2023.

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