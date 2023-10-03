3.7 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 9 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

خصَّص مصرف ليبيا المركزي 3 مليارات و755 مليونًا و764 ألفًا و603 دنانير ليبية نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، من بينها ملياران و25 مليونًا و925 ألفًا و594 دينارًا لباب الرواتب، تمثّل نحو 53.9% من إجمالي الإنفاق خلال تلك الفترة.

يذكر أن المصرف المركزي نوه بعدم تضمين البيانات المنشورة اليوم الثلاثاء رواتب شهر سبتمبر، وبالتالي فإن مقارنة بيانات شهر سبتمبر والأخرى الصادرة في شهر أغسطس تظهر عدم رصد أي مخصصات لباب الرواتب لتلك الجهات، ما يعني أن إجمالي المخصصات منقوصة إجمالي رواتب شهر سبتمبر.

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مليارا دينار نفقات حكومة الوحدة

حصلت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» والجهات التابعة لها على مليارين و63 مليونًا و669 ألفًا و945 دينارًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، من بينها 899 مليونًا و775 ألفًا و247 دينارًا للرواتب، وذلك حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي الصادرة اليوم الخميس.

523 مليون دينار مخصصات للمجلس الرئاسي

أما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فخُصِّصت له خلال تلك الفترة 523 مليونًا و294 ألفًا و322 دينارًا ليبيا، من بينها 440 مليونًا و127 ألفًا و655 دينارًا مخصصات الرواتب فقط.

بيانات المركزي: لا مخصصات لمجلسي النواب والدولة خلال شهر سبتمبر

بشأن مجلس النواب والجهات التابعة له، فجرى له تخصيص مليار و109 ملايين و724 ألفًا و485 دينارًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، من بينها 659 مليونًا و446 ألفًا و840 دينارًا للرواتب.

وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة خلال تلك الفترة 59 مليونًا و75 ألفًا و850 دينارًا، من بينها 26 مليونًا و575 ألفًا و851 دينارًا لباب الرواتب.

يذكر أن مخصصات مجلسي النواب والدولة لم تشهد تغيرات عند مقارنة بيانات شهر سبتمبر والأخرى الصادرة في شهر أغسطس.