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السفير الروسي يبحث مع مجلس الدولة آخر المستجدات السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 10:59 مساء
السفير الروسي يبحث مع مجلس الدولة آخر المستجدات السياسية في ليبيا
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة مسعود عبيد يستقبل السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
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التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد، اليوم الثلاثاء، السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة بأن الجانبين بحثا آخر الأوضاع بمدينة درنة؛ حيث قدم النائب الأول الشكر لروسيا على المساعدات التي قدمتها للمدينة.

وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات السياسية في المشهد الليبي.

- خلال استقباله السفير الروسي.. تكالة يدعو إلى توحيد المواقف الدولية تجاه الملف الليبي

لقاء تكالة والسفير الروسي
وفي الرابع من سبتمبر المنقضي، استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة السفير الروسي حيدر أغانين، في أول لقاء بين الجانبين منذ انتخاب هيئة مكتب رئاسة المجلس في شهر أغسطس الماضي.

وتطرق اللقاء وقتها إلى ضرورة «توحيد المواقف الدولية تجاه الملف الليبي لإنهاء الأزمة السياسية» في البلاد، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها في جميع المجالات بما يخدم صالح البلدين.

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