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شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع جنوني للأسعار ومخاوف من أزمة غذائية بسبب «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 09:41 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع جنوني للأسعار ومخاوف من أزمة غذائية بسبب «دانيال»
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023
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سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، الضوء على توابع كارثة السيول والفيضانات على مستوى المعيشة، وسط ارتفاع جنوني للأسعار ومخاوف من أزمة غذائية بسبب العاصفة «دانيال».

ورصد البرنامج حدوث قفزة كبيرة لأسعار السلع الأساسية منذ ضربت العاصفة «دانيال» مدن الشرق الليبي، اعتبرها البعض صعودًا بمعدلات قياسية، حيث تحدث سكان مدينة البيضاء أن أسعار بعض السلع ارتفعت بأكثر من خمسة أضعاف، وشملت المواد الغذائية والدواء والإيجارات.

- شاهد في «اقتصاد بلس»: ما التكلفة الاقتصادية لكارثة درنة؟

أما في درنة، المدينة المنكوبة، فاعتبر الناجون أن عددًا من التجار استغلوا الكارثة الإنسانية المسجلة إلى جانب غياب الرقابة الحكومية لرفع الأسعار، حيث تجاوز سعر الكيلو غرام من الطماطم مثلا 15 دينارًا، وسعر قنينة الماء قفز إلى 30 دينارًا، وسعر الزيت إلى 25 دينارًا.

وبخصوص الثروة الحيوانية، فقد حذر بعض المربين من حدوث أزمة بعد نفوق أكثر من 40% من الثروة الحيوانية، في بلدية الجبل الأخضر، ونحو 85% من الأراضي الزراعية، ما يعني خسارة محصول مهم من الخضراوات والفاكهة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
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