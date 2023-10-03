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الليلة في تغطية «الوسط»: النائب العام.. بين مقتضى العدالة وغضب المتضررين ومطامع الساسة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 08:50 مساء
الليلة في تغطية «الوسط»: النائب العام.. بين مقتضى العدالة وغضب المتضررين ومطامع الساسة
بوستر برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023
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تناقش حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «تغطية خاصة»، التي تُذاع في العاشرة مساء على قناة «الوسط» (WTV)، كيفية تعامل النائب العام مع ملف كارثة الفيضانات والسيول التي ضربت درنة ومدن الجبل الأخضر، والتي قال عنها المستشار الصديق الصور إنها تسير «بشكل جيد وبسلاسة وسهولة».

وعقد النائب العام مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، للحديث عن سير التحقيقات في كارثة درنة التي سبَّبتها العاصفة المتوسطية «دانيال»، وسط المطالبات بالتحقيق الدولي في الكارثة، والتي علق عليها الصور بقوله: «ما الداعي إلى المناداة بالقضاء الدولي؟!»، موضحًا أنه «إذا كان المعيار عدم القدرة على جلب بعض الأشخاص المتهمين في الكارثة، فهذا ليس عيبًا في القضاء الليبي، بل يكون نتيجة عدم قدرة أدوات التنفيذ أو عدم توافر الظروف المناسبة».

- الصور يرد على المطالبات بالتحقيق الدولي في كارثة درنة
- الصور: تحقيقات كارثة درنة تسير بسلاسة دون أي عقبات

هل ثمة خطأ بشري وراء الكارثة، وهل تطال يد العدالة المتورطين المباشرين وغير المباشرين في انهيار سدي درنة، وسط محاولات الساسة إحالة القضية إلى التغيُّرات المناخية والقضاء والقدر، في ظل ضغوط أهالي الضحايا والمتضررين، وهي الأسئلة التي تناقشها حلقة اليوم.

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تردد قناة الوسط (WTV)
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
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