حماد يُسمي عيسى عبدالمجيد منصور وزيرًا مفوضًا بالشؤون الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

سمى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبدالمجيد منصور «وزيرًا مفوضًا بالشؤون الأفريقية لرئيس مجلس الوزراء» وفق قراره رقم (61) لسنة 2023 الذي نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء.

وبهذا القرار يكون عيسى عبدالمجيد هو ثاني وزير مفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، بعد وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض عبدالهادي الحويج، الذي تولى الحقيبة بعد استقالة الوزير السابق حافظ قدور من الحكومة قبل أسابيع.

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وقدم قدور استقالته من الحكومة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، متهمًا رئيس الوزراء أسامة حماد بـ«عدم الكفاءة والمزاجية في العمل والمحسوبية في التكليف»، بالإضافة إلى إصداره «قرارات باسم مجلس الوزراء دون أن يكون له تفويض بذلك»، و«إبرام اتفاقات مع جهات خارجية دون الرجوع لوزارة الخارجية».

واشتكى قدور في رسالته إلى عقيلة من تكليف رئيس الحكومة أسامة حماد «البعض بمهام خارجية دون التنسيق مع الوزارة أو إحاطتها علمًا»، في إشارة إلى تكيلف عبدالهادي الحويج وزيرًا مفوضًا للشؤون الخارجية.