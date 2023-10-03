شاهد في «تغطية خاصة»: إعادة الإعمار.. واجب وطني ومطامع سياسية

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «تغطية خاصة»، التي تُذاع في التاسعة مساء على قناة «الوسط» (WTV)، موضوع إعادة إعمار المدن المنكوبة جراء الفيضانات والسيول التي ضربت المنطقة الشرقية، في ظل تنازع حكومتي الدبيبة وحماد على كعكة الإعمار.

وتعتزم الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد عقد مؤتمر لإعادة إعمار درنة في مطلع نوفمبر المقبل، بعدما كان مقررًا عقده في 10 أكتوبر الجاري، حيث جرى تأجيله لأسباب لوچستية.

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وأمس تلاقت دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لضرورة إرساء «آلية وطنية ليبية موحدة» بشأن إعادة الإعمار مع مواقف خمس دول غربية هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، والتي عبرت في بيان مشترك عن دعمها لرؤية باتيلي.

ويخشى مراقبون من استغلال ملف إعادة الإعمار لتعميق الانقسام الحادث بالفعل في المشهد الليبي، لا سيما مع حديث الحكومتين عن جهود لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، فضلاً عن غياب آلية موحدة لإدارة الأموال التي سيُجرى تخصيصها لهذا الملف.

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