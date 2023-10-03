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الحويج يطالب بإعداد تقارير دورية عن سير الحركة التجارية بين مصر وليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 07:48 مساء
الحويج يطالب بإعداد تقارير دورية عن سير الحركة التجارية بين مصر وليبيا
اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - المصرية المشتركة. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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طالب وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، «بإعداد تقارير دورية عن نشاط الغرفة التجارية الليبية - المصرية المشتركة وخدمات أصحاب الأعمال الفاعلين من البلدين وسير الحركة التجارية» عبر المنفذ الحدودي.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة من الجانب الليبي، أمس الإثنين، وفق ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

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وطالب الحويج خلال الاجتماع إدارة الغرفة الليبية - المصرية المشتركة «بمتابعة حركة تنقل أصحاب الأعمال والبضائع عبر المنافذ»، مشددًا على ضرورة «تعزيز التعاون مع الغرف التجارية المصرية والمشاركة بالفعاليات الإقليمية والدولية وفق اللوائح المنظمة» لعمل الغرفة.

معوقات نقل الخدمات بين مصر وليبيا
وقالت الوزارة إن الاجتماع خُصِّص «للاطلاع على نشاط الغرفة وسير الحركة التجارية البينية بين البلدين»، واستعرض خلاله رئيس وأعضاء الغرفة الصعوبات والمعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال في حركة نقل السلع والخدمات عبر المنفذ الحدودي وآلية معالجتها بالتنسيق مع المصلحة العامة للجمارك، والعمل على تسهيل إجراءات دخول العمالة المتخصصة إلى السوق الليبية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - المصرية المشتركة. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - المصرية المشتركة. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - المصرية المشتركة. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - المصرية المشتركة. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - المصرية المشتركة. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - المصرية المشتركة. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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