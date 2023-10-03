حكومة الوحدة الوطنية تعلن إنشاء غرفة طوارئ للمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، «إنشاء غرفة الطوارئ للمنطقة الجنوبية» التي تشهد موجة من الطقس السيئ تسببت في أمطار غزيرة وسيولة أدت إلى جريان بعض الأودية جنوب غرب ليبيا.

وأكدت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» تكليف رئيس مصلحة الطرق والجسور المهندس الحسين سويدان برئاسة غرفة الطوارئ للمنطقة الجنوبية.

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وأضافت مصلحة الطرق والجسور أن سويدان بصفته رئيسًا لغرفة الطوارئ للمنطقة الجنوبية كلف مدير فرع المصلحة في أوباري المهندس علي الفقي بالذهاب إلى مدينة غات والتنسيق مع عميد البلدية ومديرية الأمن، والقيام بالزيارة الميدانية لشبكة الطرق بالمنطقة والتأكد من حالة العبارات ومجاري الوديان.

وأوضحت المصلحة أن هذه الخطوة تهدف إلى «أخذ الإجراءات الاحترازية لحدوث أي طارئ نتيجة التقلبات الجوية ولحماية أهلنا بالجنوب» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وانهارت أربعة منازل في محلة المشروع بمدينة أوباري، أمس الإثنين، جراء هطول الأمطار الغزيرة، فيما يجري جهاز الإسعاف حصر الأضرار وتقديم الخدمات الإسعافية.