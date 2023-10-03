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حكومة حماد تتعهد بتوفير متطلبات بلديات غات لمواجهة السيول

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 12:00 مساء
حكومة حماد تتعهد بتوفير متطلبات بلديات غات لمواجهة السيول
زيارة وفد حكومة حماد لبلدية غات، 2 أكتوبر 2023. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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تعهدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بتوفير متطلبات بلديات غات الكبرى، لمواجهة السيول المتوقعة بحسب تحذيرات الأرصاد.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لوفد الحكومة مع عمداء بلديات «غات والعوينات وبركت وتهالة» في مقر المجلس البلدي في غات الأحد، حسب بيان الحكومة المكلفة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بحث احتياجات بلديات غات الكبرى
واستمع الوفد إلى الاحتياجات والنواقص لدى البلديات، الواجب توافرها للحفاظ على الأرواح والممتلكات في حال وقوع تقلبات جوية.

«الأرصاد» يحذر القاطنين قرب الأودية في غات بسبب الأمطار
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ضم الوفد وزراء: الصناعة والمواصلات والتعليم والشؤون الاجتماعية، ووكيل وزارة الحكم المحلي. كما حضر الاجتماع حكماء ومشايخ المنطقة، وممثلون عن مكونات المرأة والشباب.

توقعات الأرصاد
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب مساء اليوم على غات. كما سبق أن أطلق نداءً، أمس، إلى القاطنين قرب مجارى الأودية بأخذ الحيطة والحذر.

ومنذ الأحد الماضي، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في غات اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية، تحسبا لأي طوارئ في حالة الطقس. كما تفقد عمداء بلديات منطقة غات الأودية، وطالبوا المقيمين قربها بالمغادرة والإخلاء، بالإضافة إلى تسيير دوريات رصد ومراقبة في القرى والمناطق القريبة من الأودية، ومتابعة الوضع المناخي مع جهات الرصد.

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