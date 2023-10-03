«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز مترين على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج مترين على طول الساحل اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية جيدة، والبحر قليل الاضطراب أحيانا على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

• الرياح شمالية إلى شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.