الانتهاء من صيانة مدرجين في كلية طب الأسنان بجامعة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الانتهاء من صيانة وتطوير مدرجين في كلية طب وجراحة الفم والأنسان في جامعة طرابلس.

وتقدر مساحة المدرجين بـ450 مترا مربعا وتستوعب 250 طالبا، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وشملت أعمال التطوير تهيئة مسرح رئيسي بمساحة 1200 متر مربع، بسعة 545 شخصا، إضافة إلى عدد من المكاتب الإدارية والمرافق الخدمية والأعمال الخارجية، وذلك تحت إشراف مكتب مشروعات طرابلس.

إنشاء مدرسة في الرياينة

وفي بلدية الرياينة، سلم الجهاز مدرسة أولاد ريان إلى مراقبة وزارة التربية والتعليم بالبلدية بعد انتهاء الأعمال الإنشائية بها.

وتصل القدرة الاستيعابية للمدرسة 540 طالبا خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتتكون من تسعة فصول دراسية وأربعة مكاتب إدارية وغرفة حارس ودورات مياه للطلاب وساحة لهم.