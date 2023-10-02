بحضور تركي.. حفتر يفتتح معرض «ليبيا بيلد» بمطار بنينا الدولي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الإثنين، معرض «ليبيا بيلد» المقام بمطار بنينا الدولي، بمشاركة عدد من الشركات المحلية والأجنبية.

وأفاد المكتب الإعلامي للقيادة العام على «فيسبوك»، بأن المشير حفتر قام بزيارة أجنحة الشركات المشاركة للاطلاع على المنتجات والخدمات والوقوف على كل ما تقدمه هذه الشركات بتنوع تخصصاتها ومجالاتها.

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وشارك في مراسم الافتتاح عدد من المسؤولين الليبيين والأجانب، من بينهم السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، كما تظهر في صور نشرتها صفحة المكتب الإعلامي.

وفي 22 مايو الماضي، أقيمت فعاليات الدورة 13 لمعرض «ليبيا بيلد» على أرض معرض طرابلس الدولي لمدة أربعة أيام، بمشاركة 234 عارضًا من سبع دول، من بينهم 118 عارضًا من ليبيا و45 من تركيا، و24 من مصر، و18 من إيطاليا، وتسعة من تونس، وتسعة من النمسا، وستة من الإمارات، بحسب منصة «حكومتنا» آنذاك.

المشير حفتر يصافح السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز خلال افتتاح معرض «ليبيا بيلد» بمطار بنينا الدولي، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للقيادة العامة)

جانب من فاعليات معرض «ليبيا بيلد» بمطار بنينا الدولي، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للقيادة العامة)

جانب من فاعليات معرض «ليبيا بيلد» بمطار بنينا الدولي، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للقيادة العامة)

جانب من فاعليات معرض «ليبيا بيلد» بمطار بنينا الدولي، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للقيادة العامة)

جانب من فاعليات معرض «ليبيا بيلد» بمطار بنينا الدولي، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للقيادة العامة)

جانب من فاعليات معرض «ليبيا بيلد» بمطار بنينا الدولي، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للقيادة العامة)

صورة تذكارية خلال افتتاح معرض «ليبيا بيلد» بمطار بنينا الدولي، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للقيادة العامة)