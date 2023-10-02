مجلس الدولة يعقد جلسة رسمية ويتجاهل الإشارة لإصدار قانوني الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، جلسته العامة الحادية والتسعين برئاسة محمد تكالة، متجاهلًا التعليق على إصدار مجلس النواب قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، مكتفيًا بالإشارة إلى مناقشة الجلسة القوانين الانتخابية التي توصلت إليها اللجنة المشتركة «6+6».

حضر الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد، والنائب الثاني عمر العبيدي، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للمجلس بأن الأعضاء ناقشوا تداعيات كارثة درنة والمناطق المنكوبة بالشرق الليبي، وما سببته الفيضانات العارمة من كوارث جسيمة في الأرواح والممتلكات، إضافة إلى متابعة الإجراءات المتخذة من الحكومة للتخفيف من معاناة المنكوبين، ومتابعة شؤون النازحين وتسهيل معاملاتهم الإدارية وسد احتياجاتهم اليومية.

وأضاف أن الجلسة بحثت القوانين الانتخابية التي توصلت إليها اللجنة المشتركة «6+6»، وسبل الدفع بالعملية السياسية للوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

- مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

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مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق موافقة الأعضاء بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة «6+6».

وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي، إن «القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدًا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيًا أو عسكريًا، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة».

جانب من جلسة المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

جانب من جلسة المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)