الليلة في تغطية «الوسط»: هل قرر مجلس النواب الرحيل؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش حلقة اليوم الإثنين من برنامج «تغطية خاصة»، التي تُذاع في العاشرة مساء على قناة «الوسط» (WTV)، موضوع إصدار مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، وما إذا كانت دوامة التعطيل التي شهدها هذا الملف خلال الأشهر الماضية قد انتهى، وقرر مجلس النواب الرحيل، والتجهيز لانتخابات تشريعية تفرز مجلسًا جديدًا.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس المجلس عقيلة صالح خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي، إن «القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدًا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيًا أو عسكريًا، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة».

- عقيلة يعلن تسلم قانون انتخاب الرئيس: لا يقصي أحدا.. مدنيا أو عسكريا

- الشويهدي يدعو لـ«الانتباه» إلى مادتين في قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة

ولا تزال الكثير من الأسئلة تدور في أذهان المتابعين للشأن العام، حول الخطوات اللاحقة، هل خرج قانونا الانتخابات فعلًا بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، خاصة أن الأخير لم يصدر أي تعليق حتى الآن بالخصوص، وهل يجرى تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على الانتخابات؟، وما الفرص المتاحة بشأن إجراء انتخابات قريبًا؟.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك