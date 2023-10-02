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الدبيبة يدعو إلى إبعاد ملف إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة عن الصراعات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 07:54 مساء
الدبيبة يدعو إلى إبعاد ملف إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة عن الصراعات
الدبيبة متحدثا في لقاء «تعزيز التضامن الوطني لدعم البلديات المنكوبة» بطرابلس، الإثنين 2 أكتوبر 2023. (حكومتنا)
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دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إلى إبعاد ملف إعمار مدينة درنة والمناطق المنكوبة جراء الفيضانات المدمرة عن الصراعات، مؤكدًا أن الحكومة نفذت حزمة من الإجراءات العاجلة للنازحين والمتضررين بالمناطق المنكوبة تحت مظلة وشعار «سند وطن»، مشيدًا بوقفة الليبيين في جميع مناطق البلاد لبعضهم ضمن حملة «فزعة خوت».

وأعلن الدبيبة في كلمته خلال مشاركته في لقاء «تعزيز التضامن الوطني لدعم البلديات المنكوبة» الذي نظمه فريق الطوارئ والاستجابة السريعة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس اليوم الإثنين، الإجراءات الحكومية لدعم المواطنين بالمناطق المنكوبة وخطة الحكومة لعمليات الإعمار المرتقبة.

الإجراءات الحكومية حيال درنة والمناطق المنكوبة
وقال الدبيبة إن حكومة الوحدة الوطنية نفذت حزمة من الإجراءات العاجلة تحت مظلة وشعار «سند وطن» مقدمة للنازحين والمتضررين من سكان درنة والمناطق المجاورة لها استهدفت بعض المجالات والمسارات الآتية: «1 - الإيواء وتلبية احتياجات السكان المختلفة. 2- الخدمات الصحية والعلاجية والخدمية. 3- الخدمات المصرفية وفتح فروع للمصارف خارج المناطق المتضررة. 4- شبكات الأمان الاجتماعي من خلال تسيير صرف مرتبات المعاشات الأساسية والمتقاعدين وصرف منحة الزوجة والأبناء».

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وأكد الدبيبة أن الحكومة أطلقت أيضًا «آلية وطنية لعمل فرق الدعم النفسي للمتضررين بالمناطق المنكوبة وكذلك العاملين بالمهام الإغاثية والإنسانية»، مضيفًا أن حزمة إجراءات مظلة «سند وطن» تتضمن أيضًا «صرف الدعم المادي الطارئ كبدل إيجار سكن لكل النازحين وصرف مرتب إضافي للعاملين بالقطاع الحكومي، بالإضافة إلى مشروع صيانة 114 مدرسة بالبلديات المتضررة كافة» الذي أطلقته الحكومة قبل يومين.

دعم مستمر لذوي الضحايا بالمناطق المنكوبة
وفي مسار الخدمات الصحية والعلاجية، نوه الدبيبة إلى أن حزمة مظلة «سند وطن» ستتضمن «توفير العلاج للمتضررين بالداخل والخارج للحالات الحرجة بما في ذلك الحالات التي تتطلب علاجًا إيوائيًا وتوفير فرق متخصصة للدعم النفسي من خلال الوزارات والمؤسسات المعنية بعينها».

كما أعلن الدبيبة أن «هناك دعمًا مستمرًا من الحكومة لذوي الشهداء من ضحايا الفيضانات والسيول من خلال ضمان حصول أحد الأقارب من الدرجة الأولى على فرصة الذهاب إلى الحج والعمرة وفق أعداد ونسب محددة».

إعمار درنة والمناطق المتضررة
ودعا الدبيبة «المؤسسات الحكومية والأطراف السياسية كافة بألا يكون ملف إعادة إعمار درنة والمناطق المحيطة بها محلًا للصراعات والمناكفات بكل أنواعها»، آملًا «أن يكون ملفًا للم الشمل والوحدة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد، وألا يكون للفساد مكان فيه، وأن تكون الشفافية والإفصاح عنوانًا لكل مشروعاته».

وقال الدبيبة إن «حكومة الوحدة الوطنية ستكون سندًا لتعود درنة لزهائها وللجبل الأخضر حلته، ولن ندخل جهدًا لتحقيق ذلك الأمل»، مقدمًا الشكر للدول الصديقة والشقيقة التي هبت منذ الساعات الأولى وحتى الآن لتقديم الدعم والمساندة وإرسال فرق الإنقاذ التي ساهمت في إنقاذ العديد من المواطنين ومساندة زملائهم الليبيين في انتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض ومن قاع البحر.

وشكر الدبيبة كلًا من مصر والإمارات وقطر وتركيا وتونس والجزائر والكويت والأردن وفلسطين وإيطاليا والمجر والمملكة المتحدة، وفرنسا واليونان ومالطا وروسيا وإيران، وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي قدمت التعازي والمواساة في ضحايا الكارثة، مشيدًا بدور الأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا ووكالاتها، والمنظمات الليبية وعلى رأسها جمعية الهلال الأحمر ومفوضية الكشاف والمرشدات وكثيرين ممن قدموا جهودًا وطنية حقيقية تطوعية.

وأنهى الدبيبة حديثه «ختامًا أقول لأهلي وزملائي في الجبل الأخضر، لن نترككم وحدكم، سنعمل بكل مصداقية وجدية وشفافية ومهنية، سنعمل كل المطلوب منا لكم، وستعود درنة والبيضاء وكل المناطق المتضررة أحسن مما كانت».

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