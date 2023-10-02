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الليلة في «تغطية خاصة»: هل يستفيد الدبيبة وحفتر من كارثة درنة؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 07:10 مساء
الليلة في «تغطية خاصة»: هل يستفيد الدبيبة وحفتر من كارثة درنة؟
بوستر برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 2 أكتوبر 2023
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تناقش حلقة اليوم الإثنين من برنامج «تغطية خاصة»، التي تذاع الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، على قناة «الوسط» (WTV)، التبعات السياسية لكارثة الفيضانات والسيول في مدينة درنة والجبل الأخضر، خاصة لدى بعض الأطراف الرئيسية في المشهد، ومن بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وحاول الدبيبة إظهار حضوره منذ اليوم الأول لكارثة الفيضانات، في محاذاة إجراءات أعلنتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد. أما حفتر فقد كشف تقرير لموقع «المونيتور» الأميركي أول من أمس الأحد أن زيارته إلى موسكو في 26 سبتمبر، لم تكن بسبب الفيضانات المدمرة في ليبيا فحسب؛ بل كانت تتعلق أيضًا بإنشاء منشأة عسكرية روسية رسمية في طبرق أو بنغازي.

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وفي وقت سابق اليوم، وافق مجلس النواب بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6)، والذي قال عنه رئيس المجلس عقيلة صالح إنه «لا يقصي أحدًا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيًا أو عسكريًا، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة».

- تقرير أميركي يتحدث عن «كواليس» زيارة حفتر لموسكو
- مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

تردد قناة الوسط (WTV)
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

 

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