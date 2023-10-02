مقترحان في مجلس النواب بشأن إنشاء جهاز لإعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة عقيلة صالح ثلاثة ملفات، من بينها كارثة درنة وإقرار قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، ومقترحان بشأن إنشاء جهاز إعادة إعمار درنة، بحسب بيان للناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وبالإضافة إلى إقرار القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة «6+6»، ناقش المجلس الآثار المترتبة على كارثة الفيضانات والسيول بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر والمناطق المتضررة الأخرى، بالإضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من نواب المدن المتضررة بإنشاء جهاز أو هيئة خاصة بإعمار المناطق المتضررة.

وأضاف بلحيق أن عددًا من النواب قدم مقترحًا بإنشاء جهاز أو هيئة ليس فقط لمدينة درنة، ولكن أن يكون لكل أنحاء ليبيا، لمعالجة أي كارثة قادمة، ولذلك قرر المجلس تأجيل الموضوع للبت فيه في جلسة غدٍ الثلاثاء.

وأوضح أن جلسة اليوم ناقشت مسألة جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتأكيد على اللجنة المشكلة من مجلس النواب في وقت سابق بضرورة التعجيل بتقديم تقريرها لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.

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مجلس النواب يعلق جلسته لغد الثلاثاء

وحثَّ المجلس اللجنة المشكلة من المجلس بمتابعة الإجراءات المتخذة في كارثة السيول والفيضانات في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، وهي لجنة مشكلة من رؤساء اللجان النوعية، بالإضافة إلى النواب عن الدوائر المتضررة، مطالبًا إياها بسرعة تقديم تقريرها للاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات التنفيذية لمعالجة آثار هذه الفيضانات والسيول، قبل تعليق الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء.

جانب من جلسة مجلس النواب في بنغازي، 3 أكتوبر 2023. (الناطق باسم المجلس عبدالله بلحيق)

جانب من جلسة مجلس النواب في بنغازي، 3 أكتوبر 2023. (الناطق باسم المجلس عبدالله بلحيق)