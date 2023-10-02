  • Alwasat News
Atwasat

مقترحان في مجلس النواب بشأن إنشاء جهاز لإعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 06:43 مساء
مقترحان في مجلس النواب بشأن إنشاء جهاز لإعمار درنة
جانب من جلسة مجلس النواب في بنغازي، 3 أكتوبر 2023. (الناطق باسم المجلس عبدالله بلحيق)
alwasat radio

ناقشت جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة عقيلة صالح ثلاثة ملفات، من بينها كارثة درنة وإقرار قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، ومقترحان بشأن إنشاء جهاز إعادة إعمار درنة، بحسب بيان للناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وبالإضافة إلى إقرار القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة «6+6»، ناقش المجلس الآثار المترتبة على كارثة الفيضانات والسيول بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر والمناطق المتضررة الأخرى، بالإضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من نواب المدن المتضررة بإنشاء جهاز أو هيئة خاصة بإعمار المناطق المتضررة.

وأضاف بلحيق أن عددًا من النواب قدم مقترحًا بإنشاء جهاز أو هيئة ليس فقط لمدينة درنة، ولكن أن يكون لكل أنحاء ليبيا، لمعالجة أي كارثة قادمة، ولذلك قرر المجلس تأجيل الموضوع للبت فيه في جلسة غدٍ الثلاثاء.

وأوضح أن جلسة اليوم ناقشت مسألة جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتأكيد على اللجنة المشكلة من مجلس النواب في وقت سابق بضرورة التعجيل بتقديم تقريرها لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.

- الشويهدي يدعو لـ«الانتباه» إلى مادتين في قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة
- الحويج: الاحتباس الحراري سبب كارثة درنة.. ونحن ضحايا الدول الصناعية الكبرى

مجلس النواب يعلق جلسته لغد الثلاثاء
وحثَّ المجلس اللجنة المشكلة من المجلس بمتابعة الإجراءات المتخذة في كارثة السيول والفيضانات في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، وهي لجنة مشكلة من رؤساء اللجان النوعية، بالإضافة إلى النواب عن الدوائر المتضررة، مطالبًا إياها بسرعة تقديم تقريرها للاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات التنفيذية لمعالجة آثار هذه الفيضانات والسيول، قبل تعليق الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء.

جانب من جلسة مجلس النواب في بنغازي، 3 أكتوبر 2023. (الناطق باسم المجلس عبدالله بلحيق)
جانب من جلسة مجلس النواب في بنغازي، 3 أكتوبر 2023. (الناطق باسم المجلس عبدالله بلحيق)
جانب من جلسة مجلس النواب في بنغازي، 3 أكتوبر 2023. (الناطق باسم المجلس عبدالله بلحيق)
جانب من جلسة مجلس النواب في بنغازي، 3 أكتوبر 2023. (الناطق باسم المجلس عبدالله بلحيق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي

تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي
مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا

«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا
«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها

«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها
شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي

شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي
ترامب قبل مثوله أمام محكمة نيويورك: المدعية فاسدة والقاضي مختل

ترامب قبل مثوله أمام محكمة نيويورك: المدعية فاسدة والقاضي مختل
علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي

علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي
نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي

نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي
الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا
معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟

معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟
إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب

إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب
لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)

لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)
الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي

«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات

إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
العابد يتطلع للاستفادة من التجربة الإيطالية في مجال الأعمال الريادية
العابد يتطلع للاستفادة من التجربة الإيطالية في مجال الأعمال ...
الكبير والقائمة بالأعمال البريطانية يبحثان دور البنك الدولي في إعمار المناطق المنكوبة
الكبير والقائمة بالأعمال البريطانية يبحثان دور البنك الدولي في ...
«الصحة العالمية» يسلم مساعدات طبية إلى مركز عمر المختار الصحي في درنة
«الصحة العالمية» يسلم مساعدات طبية إلى مركز عمر المختار الصحي في ...
الدبيبة يعفي سكان المناطق المنكوبة من رسوم استخراج بدل فاقد لوثائقهم الرسمية
الدبيبة يعفي سكان المناطق المنكوبة من رسوم استخراج بدل فاقد ...
مقترحان في مجلس النواب بشأن إنشاء جهاز لإعمار درنة
مقترحان في مجلس النواب بشأن إنشاء جهاز لإعمار درنة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
المزيد
الليلة في تغطية «الوسط»: هل قرر مجلس النواب الرحيل؟
الليلة في تغطية «الوسط»: هل قرر مجلس النواب الرحيل؟...
الدبيبة يدعو إلى إبعاد ملف إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة عن الصراعات
الدبيبة يدعو إلى إبعاد ملف إعادة إعمار درنة والمناطق ......
الليلة في «تغطية خاصة»: هل يستفيد الدبيبة وحفتر من كارثة درنة؟
الليلة في «تغطية خاصة»: هل يستفيد الدبيبة وحفتر من كارثة ......
مقترحان في مجلس النواب بشأن إنشاء جهاز لإعمار درنة
مقترحان في مجلس النواب بشأن إنشاء جهاز لإعمار درنة...
الدبيبة يعفي سكان المناطق المنكوبة من رسوم استخراج بدل فاقد لوثائقهم الرسمية
الدبيبة يعفي سكان المناطق المنكوبة من رسوم استخراج بدل فاقد ......
المزيد