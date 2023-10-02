الدبيبة يعفي سكان المناطق المنكوبة من رسوم استخراج بدل فاقد لوثائقهم الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إعفاء المواطنين من سكان المدن المنكوبة والتي تعرضت للفيضانات والسيول من دفع رسوم استخراج بدل فاقد لجوازات السفر وجميع المستندات الرسمية، داخل مؤسسات الدولة، وذلك بموجب قراره رقم (619) لسنة 2023 الذي نشرته منصة «حكومتنا» اليوم الإثنين.

وأمس الأحد، عقد الدبيبة اجتماعًا لمتابعة سير عمل لجان الطوارئ المكلفة من مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية في درنة والبلديات المجاورة لها، بهدف تخفيف معاناة الأهالي والسكان جراء السيول والفيضانات.

- الدبيبة يوجه بإعفاء مواطني درنة والبلديات المجاورة من أي رسوم مالية مقابل استخراج وثائق جديدة

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين كافة في مدينة درنة والبلديات المجاورة المنكوبة جراء الفيضانات، موجهًا بإعفائهم من أي رسوم مالية مقابل استخراج وثائق جديدة بدل التي بددتها الكارثة التي اجتاحت مناطقهم.

وفقد آلاف المواطنين في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر وثائقهم الرسمية الخاصة بعدما اجتاحت الفيضانات المدمرة منازلهم ودمرتها يوم 10 سبتمبر الجاري في كارثة تعد الأكبر في تاريخ ليبيا من حيث الخسائر المسجلة في الأرواح والممتلكات حتى الآن.