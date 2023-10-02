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«الصحة العالمية» يسلم مساعدات طبية إلى مركز عمر المختار الصحي في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 05:52 مساء
«الصحة العالمية» يسلم مساعدات طبية إلى مركز عمر المختار الصحي في درنة
المساعدات الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية إلى مركز عمر المختار الصحي في درنة. (فيديو )
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سلم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا شحنة من المساعدات الطبية إلى مركز عمر المختار الصحي في مدينة درنة المنكوبة جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المدينة في 10 سبتمبر الماضي، وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وأجرى فريق منظمة الصحة العالمية برئاسة ممثل المنظمة رئيس بعثتها في ليبيا الدكتور أحمد زويتن، البوم الإثنين، زيارة إلى مركز عمر المختار الصحي في درنة «لمتابعة تقديم الخدمات الصحية للمتضررين» وفق ما أعلنه مكتب المنظمة في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وقال مكتب المنظمة إن زويتن سلم خلال الزيارة شحنة مساعدات طبية إلى مركز عمر المختار الصحي في درنة، تتضمن مستلزمات الطوارئ، والأدوية الأساسية والمنقذة للحياة، بالإضافة إلى علاجات لمرضى الأمراض المزمنة وبعض الاضطرابات النفسية.

ونوه مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا إلى أن «هذه الشحنة تكفي لتلبية احتياجات ما يقرب من 10000 شخص لمدة ثلاثة أشهر».

زيارة فريق منظمة الصحة العالمية إلى مركز عمر المختار الصحي في درنة. (فيديو )
زيارة فريق منظمة الصحة العالمية إلى مركز عمر المختار الصحي في درنة. (فيديو )
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