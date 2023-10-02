مليار و132 مليون قدم مكعب حجم الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي في ليبيا بلغ نحو «مليار و132 مليون قدم مكعب» خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق بيانات المؤسسة.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بين 4 جهات من بينها الشركة العامة للكهرباء، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، ومصانع الأسمنت.

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وأظهرت بيانات المؤسسة الوطنية للنفط أن معدل استهلاك الشركة العامة للكهرباء من الغاز بلغ خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 902 مليون قدم مكعب، إضافة إلى 125 مليون قدم مكعب حجم استهلاك مؤسسة النفط.

كما بلغ حجم استهلاك مجمع الحديد والصلب والمصانع الأخرى الصغيرة للغاز نحو 91 مليون قدم مكعب، فيما استهلكت مصانع الأسمنت نحو 14 مليون قدم مكعب.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام في ليبيا بلغ، أمس الأحد، مليونًا و208 آلاف برميل يوميًا.