انتشار كثيف لـ«الجراد الصحراوي» ببراك الشاطئ.. وفريق فني للمراقبة

القاهرة - بوابة الوسط

كشف تقرير صادر عن وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة انتشارا كثيفا لآفة الجراد الصحراوي في براك الشاطئ إحدى أهم المناطق الزراعية في البلاد، وفق إدارة الإصحاح البيئي بالوزارة والتي أشارت إلى أن الجراد الصحراوي يهدد الزراعات والمراعي المحيطة بالمنطقة.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد بحث مدير إدارة الإصحاح البيئي إبراهيم بن دخيل أمس الأحد، خلال اجتماع عقده مع رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي وبحضور مسؤول بإدارة الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات الليبية، التدابير الملائمة لمكافحة انتشار آفة الجراد الصحراوي ببراك الشاطئ، وناقش الاجتماع آلية العمل المتبعة في مكافحة هذه الآفة.

فريق فني متخصص لرصد «الجراد الصحراوي»

ونوه رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي بتكليف فريق فني متخصص لاتخاذ إجراءات رصد ومراقبة حركة الجراد وتحديد التجمعات الكبيرة له، وذلك لتصنيف نوع الجراد الموجود بالمنطقة وكثافة الآفة وتقييم مدى خطورة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة بالخصوص.

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ويصنف العلماء جراد الصحراء بأكثر من 30 نوعا، موزعة في أفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية والجنوبية، ويصعب تحديد عديد الأنواع بسبب وجود أشكال متغيرة. وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن خطر الجراد في الأسراب التي تتشكل عندما يجتمع الجراد بسبب ندرة الغذاء ويمكنه التكاثر دون انقطاع، ويسهم تغير المناخ في كل من الظروف التي تجعل الأسراب أمرا ممكنا.