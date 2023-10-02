محملة بـ 20 طنا من المساعدات.. الكويت ترسل عاشر طائرة إغاثة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الهلال الأحمر الكويتي إرسال عاشر طائرة إلى ليبيا ضمن الجسر الجوي لمساعدة المتضررين جراء العاصفة «دانيال» في درنة والجبل الأخضر، على متنها 20 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة والطبية وسيارة إسعاف.

وقال مدير إدارة الطوارئ والكوارث في الجمعية يوسف المعراج إن الكويت ستواصل الرحلات الإغاثية إلى ليبيا ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي دشنته بناء على توجيهات الأمير الشيخ نواف الأحمد، وفق ما صرح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» قبل إقلاع الطائرة أمس الأحد.

متطوعون داخل الطائرات

وأشار المعراج إلى مرافقة متطوعين الطائرات الإغاثية لتسليم المساعدات الإنسانية للهلال الأحمر الليبي، معربا عن أمله أن تسهم المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب الليبي، وأكد أن الهلال الأحمر الكويتي سيكثف جهوده في تقديم المساعدة والعون للمتضررين بالتعاون مع نظيره الليبي.

- الكويت ترسل طائرة تحمل 10 أطنان مساعدات إلى ليبيا

- مركز طب الطوارئ يتسلم شحنة مساعدات من الكويت (صور)

- بعثة الهلال الأحمر الكويتي في درنة: الفرق الليبية تنقصها الأجهزة والمعدات الحديثة

وتسببت العاصفة «دانيال»، التي ضربت المنطقة الشرقية في العاشر من سبتمبر الماضي، في وقوع آلاف الوفيات، إضافة إلى أضرارا بالغة في البنية التحتية والممتلكات العامة والخامة، خصوصا في مدينة درنة، وأدت أيضا إلى نزوح نحو 40 ألف شخص، بحسب آخر إحصائية صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.