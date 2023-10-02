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الحويج: الاحتباس الحراري سبب كارثة درنة.. ونحن ضحايا الدول الصناعية الكبرى

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 02 أكتوبر 2023, 01:35 مساء
الحويج: الاحتباس الحراري سبب كارثة درنة.. ونحن ضحايا الدول الصناعية الكبرى
وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج. (أرشيفية: الإنترنت)
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صرح وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج بأن ما حدث في درنة «كارثة طبيعية» كان من الصعب التعامل معها، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق من تسببوا في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، وأضاف: «إننا ضحايا الدول الصناعية الكبرى».

جاء ذلك ردا على سؤال لجريدة «لوفيغارو» الفرنسية، اليوم الإثنين، بخصوص تقبّل السلطات في الشرق «إجراء تحقيق دولي لتحديد المسؤوليات» عن كارثة العاصفة «دانيال»، خاصة فيما يتعلق بعدم صيانة السدود المائية.

كارثة طبيعية صعب التأقلم معها
ورد الحويج على سؤال «لوفيغارو» قائلا: «النائب العام الليبي يتولى التحقيق»، معتبرا أن الكارثة الطبيعية، وبغض النظر عن مستوى الاستعداد لها، كان من الصعب التأقلم معها، وتابع: «إذا كان علينا أن نحكم على الناس، فسيتعلق الأمر بأولئك المسؤولين عن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي... هذا أمر غير مسبوق في تاريخ المنطقة، ونحن ضحايا الدول الصناعية الكبرى، بما فيها فرنسا»، داعيا إلى تحملها «مسؤوليتها الأخلاقية»، وأن يحترم العالم اتفاقيات قمتي باريس ومراكش بشأن المناخ.

وانتقد «بطء» فرنسا في أداء واجبها خلال تقديم المساعدة بعد كارثة «دانيال»، قائلا: «رسالة الصداقة والتضامن هذه ليست كافية... إن الأمر لا يرقى إلى مستوى فرنسا التي نعرفها والتي تربطنا بها علاقات جيدة، وعلى سبيل المثال، تونس بلد صغير، قدمت أكثر من ذلك بكثير وأرسلت طائرات ومعدات وفرق إنقاذ ومستشفى ميداني وكانت هناك منذ اليوم الأول، رغم وضعها الاقتصادي الصعب».

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وأضاف الحويج أن الفرصة ما زالت مهيئة أمام باريس لتقديم الدعم، مكملا: «هناك مؤتمر دولي في الأول من نوفمبر لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة، وندعو الدولة الفرنسية وشركاتها إلى المساهمة فيه».

وطالب الدول الصديقة بالمشاركة ماليا في إعادة إعمار درنة، كما كشف رغبة الدولة في إعادة تنشيط مؤتمر «أصدقاء ليبيا»، الذي أنشأته فرنسا العام 2011، وأردف: «كان من المفترض أن تساعد هذه الآلية الشعب الليبي، لكنها في الواقع لم تفعل ذلك».

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