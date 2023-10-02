الشويهدي يدعو لـ«الانتباه» إلى مادتين في قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا النائب جلال الشويهدي إلى الانتباه إلى مادتين في قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، وذلك قبل إقرار القانونين في مجلس النواب اليوم الإثنين.

وقال الشويهدي، في جلسة المجلس ببنغازي الإثنين، إن «مجلسي النواب والدولة قاما بالمهام الموكلة إليهما، لكن علينا أن ننتبه قبل إصدار هذه القوانين إلى المادتين (86) و(90) اللتين تنصان بشكل واضح على تشكيل حكومة واحدة لا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات، حتى لا ندخل في فوضى في ظل وجود حكومتين قد تتنازعان حول أحقية تنظيم انتخابات».

عقيلة تسلَّم القانونين والنواب أقرهما

ووافق مجلس النواب بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6) وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس عقيلة صالح خلال جلسة مجلس النواب، في بنغازي إنه تسلَّم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان أمس من النائب جلال الشويهدي.

وأضاف خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي قائلا إن «القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة».

واعتبر عقيلة أن «القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي»، معربا عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على «إنجاز هذا العمل»، معتبرا أنه «أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».