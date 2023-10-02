«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل من مصراتة إلى سرت.
• الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه صباح اليوم على الساحل من زوارة إلى طرابلس سرعتها بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• تكاثر السحب مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب صباح الغد على الساحل من شحات إلى طبرق.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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