«الفاتورة 3500 دولار».. الأمن اللبناني يضبط شخصين هربا مهاجرين من ليبيا إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت قوى الأمن في لبنان شخصين سوريين دخلا خلسة إلى لبنان، لتورطهما بتهريب مئات المهاجرين عبر البحر من ليبيا إلى أوروبا، وفق ما أعلنت في بيان اليوم الإثنين.

وأفادت قوى الأمن الداخلي بأنها ألقت القبض على الموقوفَين في منطقة البقاع (شرق) في إطار جهودها «لمكافحة تهريب الأشخاص عبر البحر»، بعدما توافرت لها معلومات عن إقدامهما على «تهريب أشخاص من جنسيات سورية، ولبنانية، ومصرية، وفلسطينية، وأفارقة، وغيرها، من ليبيا إلى أوروبا بواسطة مراكب بالتنسيق مع أشخاص من التابعية اللبنانية في منطقة وادي خالد» الحدودية مع سورية في شمال البلاد، وفق وكالة «فرانس برس».

3500 دولار فاتورة التهريب

وحسب البيان، اعترف الموقوفان بأنهما «كانا يتقاضيان عن كل شخص مبلغ 3500 دولار»، وعملا على «تهريب مئات الأشخاص عبر البحر من ليبيا إلى إيطاليا واليونان بواسطة عبارات» بالاشتراك مع شقيقَي أحدهما، المقيمين في اليونان وليبيا، بحسب البيان.

وكان للموقوفَين دور في تهريب مهاجرين غير شرعيين غرق مركبهم مقابل سواحل مدينة طبرق قبل أشهر. وفرا بعدها من ليبيا إلى سورية، ومن ثم دخلا لبنان خلسة وأقاما في منطقة البقاع الحدودية أيضا مع سورية.

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وتُعد ليبيا نقطة عبور رئيسية لمهاجرين من دول عدة، بينهم عدد كبير من السوريين الذين أنهكتهم سنوات الحرب والأزمة الاقتصادية الخانقة، يبحرون على متن مراكب متهالكة ومكتظة من دون ما يكفي من الطعام والمياه وفي ظل انعدام معايير السلامة، حسب «فرانس برس».

وتكثف السلطات اللبنانية جهودها لمواجهة ظاهرة تهريب المهاجرين غير النظاميين، والتي يشكل لبنان منصة لها باتجاه جزيرة قبرص ومنها إلى دول أوروبية أخرى. وتعلن القوى الأمنية بين الحين والآخر القبض على مهربين وتحبط عمليات تهريب عبر البحر.