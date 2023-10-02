تكالة وأبوجناح يبحثان التحديات الصحية لكارثة العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح التداعيات والتحديات الصحية لكارثة العاصفة «دانيال» في درنة والمناطق المنكوبة وما سببته من كوارث جسيمة في الأرواح والممتلكات.

وخلال لقاء بالعاصمة طرابلس، الأحد، ناقش تكالة وأبوجناح «عمل وزارة الصحة والتعاون لتوفير الرعاية الصحية والمساعدات الطبية اللازمة وتنفيذ الخطط والاستجابة السريعة للمناطق المنكوبة»، وفق بيان صادر عن المجلس.

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وناقش اللقاء «التعامل مع التحديات الصحية الناجمة عن الإعصار، وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، والحد من تأثيرات الكوارث الناجمة عن الإعصار على الصحة العامة والخطوات المتخذة للاهتمام بالأسر النازحة، ودعمهم نفسيا». وتطرق اللقاء إلى الخدمات التي تحتاجه وزارة الصحة، وسبل دعمها.

لقاء تكالة مع وكيل وزارة السياحة

جاء ذلك بعد ساعات من استقبال تكالة وكيل وزارة السياحة لشؤون الديوان والصناعات التقليدية نصرالدين الفزاني، وفق بيان صادر عن المجلس. وبحث الجانبان الأضرار التي لحقت ببعض المناطق والمعالم السياحية في المنطقة الشرقية جراء الفيضانات.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة التضامن مع وزارة السياحة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لمعالجة الأضرار التي لحقت ببعض المناطق والمعالم السياحية في المنطقة الشرقية جراء الفيضانات، ودعم قطاع السياحة الداخلية وتطويرها للحفاظ على الموروث الثقافي للبلاد.