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«يونيسف» ينظم ورشة في تبريد تطعيمات الأطفال في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 09:43 صباحا
«يونيسف» ينظم ورشة في تبريد تطعيمات الأطفال في ليبيا
ورشة عمل في مجال تبريد تطعيمات الأطفال في تونس. (يونسيف)
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أعلن مكتب «يونيسف» في ليبيا إنجازا مهما في تعزيز أنظمة سلسلة التبريد في مجال التطعيمات والرعاية الصحية للأطفال في ليبيا، وذلك في ختام ورشة تدريبية مدتها خمسة أيام في تونس، لكنه لم يوضح طبيعة هذا الإنجاز.

وتوقع «يونيسف»، في بيان اليوم الإثنين، أن «يكون للبنية التحتية المحسّنة والقدرات تأثير واسع على جودة وسلامة الطعوم الحساسة للحرارة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين نتائج الرعاية الصحية للأطفال».

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ونظم المكتب الورشة بالتنسيق مع خبراء من المكتب الإقليمي لليونيسف ومنظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا والمقر الرئيسي ليونيسف وبالتعاون مع وزارات الصحة في ليبيا وسورية وجيبوتي. 

تحليل الفجوة في التطعيم
واستهدفت الورشة 20 شخصا من العاملين في تكنولوجيا المعلومات وفنيي التطعيم بهدف تزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة المخزون في سلسلة التبريد وتكوين تطبيق تحليل الفجوة في التطعيم، وفق «يونيسف».

وركز التدريب على معالجة الفجوات الحرجة في مخزون معدات سلسلة التبريد للتطعيمات وإجراء تحليلات شاملة للفجوة. وحسب «يونيسف»، فإن جودة المنتجات الحساسة للحرارة مدتها خمسة أيام في تونس بشكل كبير على تحديد الفجوات وإصلاحها، مثل سعة المعدات غير الكافية، والمعدات القديمة أو التالفة، وبروتوكولات الصيانة غير الكافية، وعدم وجود أنظمة مراقبة درجة الحرارة.

ورشة عمل في مجال تبريد تطعيمات الأطفال في تونس. (يونسيف)
ورشة عمل في مجال تبريد تطعيمات الأطفال في تونس. (يونسيف)
ورشة عمل في مجال تبريد تطعيمات الأطفال في تونس. (يونسيف)
ورشة عمل في مجال تبريد تطعيمات الأطفال في تونس. (يونسيف)
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