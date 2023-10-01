المسماري: انتشال 7 جثث اليوم يرفع وفيات درنة إلى 4168 جثة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم «القيادة العامة»، اللواء أحمد المسماري، انتشال 7 جثث من ضحايا كارثة درنة اليوم الأحد، ليرتفع عدد الوفيات في المدينة إلى 4168 ضحية.

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الماضي خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بينما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.

- «مفوضية اللاجئين»: أكثر من 40 ألف نازح جراء الفيضانات في شرق ليبيا

وفي وقت سابق اليوم، قدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أعداد النازحين جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا بأكثر من 40 ألف شخص، من بينهم 30 ألفًا من مدينة درنة وحدها.