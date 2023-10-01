شاهد في «هنا ليبيا»: آخر مستجدات الأحوال الجوية في غات

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، الضوء على آخر مستجدات الأحوال الجوية في غات، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية على بعض مناطق الجنوب الغربي خلال الساعات القادمة، وجريان سيول بعض الأودية.

من جانبه تحدث رئيس قسم الطقس بمؤسسة رؤية لعلوم الفلك، رشيد صالح الصغير، عن سحب مدارية قادمة من المنطقة الاستوائية، وحالة عدم استقرار يغلب عليها الطابع الرعدي، لافتًا إلى أن السحب الرعدية يصعب التنبؤ بحركتها أو قوتها، وبالتالي أوجه الخطر تتمثل في هطول الأمطار على قمم الجبال وسريان السيول على المناطق السكنية.

تحذير المواطنين بعدم التهاون مع الإرشادات بشأن حالة الطقس

وقال إن المؤسسة أصدرت تحذيرًا متوسط الشدة بخصوص الحالة الجوية وعدم تهاون الناس وأخذ الاحتياطات، مشيرًا إلى أن السحب الرعدية ذات طابع غزير بخصوص الأمطار، وهو ما يجعل هطول أمطار غزيرة أمرًا واردًا، داعيًا إلى ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية، واتباع التوجيهات الصادرة من جهات الاختصاص.

وتناول البرنامج عددًا من الأخبار المتعلقة بالتطورات الجارية بشأن المناطق المنكوبة، من بينها استعادة مدينة درنة نحو 80% من إمدادات الطاقة الكهربائية من مستوى ما قبل الفيضانات الجارفة، في حين قدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أعداد النازحين جراء الفيضانات بأكثر من 40 ألف شخص، من بينهم 30 ألفًا من مدينة درنة وحدها.

كما أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قرارًا بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، يكون تركيزها الأول على تقديم الدعم والعلاج لأهالي الكوارث الطبيعية حال حدوثها وبالأخص السيول والفيضانات التي ضربت درنة والمدن والمناطق المتضررة نتيجة العاصفة «دانيال».

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