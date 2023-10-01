الليلة في «تغطية خاصة»: تقرير الخبراء.. ضغوط الكواليس أم رغبة إصلاح؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش حلقة اليوم الأحد من برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (WTV)، نتائج تقرير فريق الخبراء، التابع للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا والمكلفة من مجلس الأمن الدولي، والذي كشف عدة تفاصيل بشأن النفوذ المسلح داخليًا وعمليات التهريب واستمرار المقاتلين الأجانب من ليبيا، وغيرها من الملفات.

ورصد التقرير عمليات تهريب الوقود من شرق وغرب ليبيا، والأطراف الضالعة في تلك العمليات غير القانونية، بالإضافة إلى أن مدينة الزاوية باتت مركزًا رئيسيًا لعدد من الشبكات الإجرامية المنظمة التي تهيمن على الأنشطة غير القانونية، والتشابك المتزايد بين القوات الأمنية والنشاط الإجرامي في الزاوية منذ العام 2020.

- «تقرير الخبراء» يرصد عمليات تهريب الوقود من بنغازي وغرب ليبيا

- «تقرير الخبراء»: مدينة الزاوية مركز رئيسي لعدد من الشبكات الإجرامية المنظمة

- «تقرير الخبراء» يرصد الشبكات العسكرية والاقتصادية لصدام حفتر

وأشار التقرير إلى الشبكة العسكرية والاقتصادية لنجل قائد قوات «القيادة العامة»، صدام حفتر، التي بناها في نحو ثلاث سنوات، وإعادة تنظيم قوات الأمن في بنغازي ووضعها تدريجيًا تحت القيادة الفعالة لصدام حفتر، بالإضافة إلى الاستهداف الجسدي للمؤثرين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من المعارضين.

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