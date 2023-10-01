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سفير الفاتيكان يعزي في ضحايا الإعصار دانيال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 02:42 مساء
سفير الفاتيكان يعزي في ضحايا الإعصار دانيال
وزير الخارجية المفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج في لقاء مع سفير الفاتيكان سافيو تاي هون، 1 أكتوبر 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة)
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قدم سفير الفاتيكان سافيو تاي هون تعازيه وتعاطفه للدولة الليبية وأهالي ضاحايا كارثة عاصفة دنيال المدمرة، وذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية المفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج.

واستقبل الحويج ظهر اليوم سفير الفاتيكان، وجرى التطرق الي العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا والفاتيكان وإمكانية استمرارها وتطويرها، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وقدم الوزير المفوض إلى سفير الفاتيكان والوفد المرافق له الشكر علي زيارتهم لتقديم التعازي للدولة الليبية وأهالي الضحايا. وأكد الحويج «حرص الدولة االليبية للتعاون وتطوير العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين من أجل السلام والأخوة الانسانية».

بابا الفاتيكان عزا الليبيين في ضحايا العاصفة «دانيال»
وعقب كارثة العاصفة «دانيال» في سبتمبر الماضي، أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن عميق حزنه لخسارة الأرواح والدمار الذي تشهده ليبيا، باعثًا بتعازيه للشعب الليبي ولذوي الضحايا.

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وكتب بابا الفاتيكان، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للباباوية، قبل قليل، إنه «يشعر بعميق الحزن والأسى لفقدان آلاف الأشخاص جراء الدمار الهائل الذي سبَّبته الفيضانات المدمرة في ليبيا». وأضاف البيان أن بابا الفاتيكان فرنسيس سيقيم الصلوات من أجل المتضررين بليبيا.

وزير الخارجية المفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج في لقاء مع سفير الفاتيكان سافيو تاي هون، 1 أكتوبر 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة)
وزير الخارجية المفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج في لقاء مع سفير الفاتيكان سافيو تاي هون، 1 أكتوبر 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة)
وزير الخارجية المفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج في لقاء مع سفير الفاتيكان سافيو تاي هون، 1 أكتوبر 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة)
وزير الخارجية المفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج في لقاء مع سفير الفاتيكان سافيو تاي هون، 1 أكتوبر 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة)
وزير الخارجية المفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج في لقاء مع سفير الفاتيكان سافيو تاي هون، 1 أكتوبر 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة)
وزير الخارجية المفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج في لقاء مع سفير الفاتيكان سافيو تاي هون، 1 أكتوبر 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة)
وزير الخارجية المفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج في لقاء مع سفير الفاتيكان سافيو تاي هون، 1 أكتوبر 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة)
وزير الخارجية المفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج في لقاء مع سفير الفاتيكان سافيو تاي هون، 1 أكتوبر 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة)
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