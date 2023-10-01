«باور تشاينا»: مستعدون للمشاركة في إعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

عبر المدير الإقليمي للشركة الصينية لإنشاءات الطاقة «باور تشاينا»، جي جيانفو، عن استعداد الشركة للعمل وتنفيذ محطات طاقة شمسية، والإسهام في إعادة إعمار المدن المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، والتركيز على الجانب البيئي، وإعادة تدوير القمامة.

توطين الطاقة الشمسية في ليبيا

وحسب بيان المجلس البلدي في البيضاء، فقد أجرى المدير الإقليمي لـ«باور تشاينا» جولة في مواقع الجبل الأخضر، رفقة وفد من وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة المهندس سالم العبيدي، رئيس لجنة البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية.

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وزار «جيانفو» عديد المحطات المتضررة جراء السيول التي ضربت المنطقة، وعقد اجتماعات مع مسؤولي البلديات في الجبل الأخضر، وفق البيان.



وفي يونيو الماضي، وقعت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب مذكرتي تفاهم، لتوطين 1500 ميغاوات من الطاقة الشمسية في ليبيا، مع شركتي «باور تشاينا» الصينية و«إيفاج» الفرنسية.

من زيارة المدير الإقليمي للشركة الصينية لإنشاءات الطاقة «باور شاينا»، جي جيانفو إلى الجبل الأخضر، 1 أكتوبر 2023. (المجلس البلدي البيضاء)

من زيارة المدير الإقليمي للشركة الصينية لإنشاءات الطاقة «باور شاينا»، جي جيانفو إلى الجبل الأخضر، 1 أكتوبر 2023. (المجلس البلدي البيضاء)

من زيارة المدير الإقليمي للشركة الصينية لإنشاءات الطاقة «باور شاينا»، جي جيانفو إلى الجبل الأخضر، 1 أكتوبر 2023. (المجلس البلدي البيضاء)