رادارات أوروبية للبحث عن جثامين ضحايا العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إمداد قسم التحقيقات الجنائية في درنة برادارات مخترقة للأرض، للبحث عن ضحايا العاصفة «دانيال».

وقال الاتحاد، في بيان، إن فرق التحقيقات الجنائية أظهرت استعدادا لتشغيل الرادارات التي تأتي عبر مشروع «EULEAD». وتعهد بيان الاتحاد الأوروبي بـ«مواصلة دعمه طويل الأمد لجهود الاستجابة للكارثة».

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خسائر بشرية ومادية في درنة

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الماضي خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بينما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة. وارتفع عدد وفيات العاصفة «دانيال» في مدينة درنة إلى 4156 حالة حتى أول من أمس الجمعة، وفق إحصائية نشرها الناطق باسم «القيادة العامة»، اللواء أحمد المسماري.

رادارات مع عناصر قسم التحقيقات الجنائية في درنة، 1 أكتوبر 2023. (الاتحاد الأوروبي)