423 رحلة نقل مخلفات من درنة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخدمات العامة في طرابلس، اليوم الأحد، تواصل رشّ المعقمات والمبيدات في أحياء مدينة درنة ومينائها والمنطقة المحيطة به، للحد من انتشار أي آفة قد تهدد حياة السكان بالمدينة.

وحسب بيان صادر عن الشركة، بلغت رحلات نقل المخلفات من شوارع المدينة التي نفذتها فرق الشركة 423 رحلة. وأشار البيان إلى «نقل 45 سيارة خردة إلى المكب النهائي، مع تركيب صناديق مكافحة القوارض والذباب داخل مبنى السلع التموينية».

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خسائر بشرية ومادية في درنة

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الماضي خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بينما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة. وارتفع عدد وفيات العاصفة «دانيال» في مدينة درنة إلى 4156 حالة حتى أول من أمس الجمعة، وفق إحصائية نشرها الناطق باسم «القيادة العامة»، اللواء أحمد المسماري.

رافعات وشاحنات تابعة لشركة الخدمات العامة طرابلس خلال العمل في درنة، 1 أكتوبر 2023. (الصفحة الرسمية للشركة)

رافعات وشاحنات تابعة لشركة الخدمات العامة طرابلس خلال العمل في درنة، 1 أكتوبر 2023. (الصفحة الرسمية للشركة)

رافعات وشاحنات تابعة لشركة الخدمات العامة طرابلس خلال العمل في درنة، 1 أكتوبر 2023. (الصفحة الرسمية للشركة)