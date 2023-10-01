بالصور.. أعمال صيانة مستمرة لشبكة كهرباء درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء،اليوم الأحد، انتهاء بعض أعمال الصيانة والإصلاحات داخل مدينة درنة.

وقالت الشركة، في بيان، إن فنيي فرق الصيانة ركبوا صندوق توزيع 400A في مستشفى الوحدة العربية التعليمي بالمدينة، وجرى ربطه بكابل 240 ض م.

تفاصيل أعمال الإصلاحات في درنة

ونوه البيان إلى «شحن الصندوق من المحطة المصدر، وتركيب 3 قصاصات وقنطرتين ومحول، للتجهيز لتركيب المحول»، مشيرا إلى اختبار 3 كوابل جهد 11، وتحديد العطب في كابلين، بينما كان الكابل الثالث سليما.

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ويوم السبت، عملت فرق الصيانة للجهد المتوسط في أجدابيا والجبل الغربي على فك محول معطوب بمحطة وسط درنة «سعة 20 ك ف أ» وجهد «30/11 ك.ف». إلى جانب ذلك، أشارت الشركة، في بيان مقتضب، إلى فك محول جهد بالمحطة نفسها من قِبل فرق الصيانة في طرابلس والغربية، وإرساله إلى محطة الصناعية «30 ك.ف»، لتركيبه بها، بعد التأكد من صلاحيته واختباره.

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة، 1 أكتوبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة، 1 أكتوبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة، 1 أكتوبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة، 1 أكتوبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)