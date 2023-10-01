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الأرصاد عن الطقس في الجنوب الليبي: التحذير «قائم».. وليس عالي الخطورة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 12:57 مساء
الأرصاد عن الطقس في الجنوب الليبي: التحذير «قائم».. وليس عالي الخطورة
توقعات حالة الطقس في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، القاطنين في مناطق جنوب شرق وغرب ليبيا، بعد توقعه هطول أمطار رعدية قد تتسبب في جريان الأودية. لكنه قال إن «التحذير ليس عالي الخطورة».

وأوضح مدير مكتب إعلام المركز الوطني للأرصاد الجوية محيي الدين رمضان: «الأمطار المتوقعة رعدية، والتحذير ما زال قائما، وليس بدرجة الخطورة العالية، فالأمطار يتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على غات وما جاورها والجفرة وهون والفقها والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون، وتسبب جريان الأودية، وستكون الأودية من جنوب الجزائر حتى الجنوب الشرقي الليبي متصلة ببعضها»، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

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تحذير لمواطني المناطق المنخفضة في الجنوب الليبي
وحذر رمضان المواطنين القاطنين في المناطق المنخفضة من الوجود فيها، ناصحا إياهم بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية. وفي وقت سابق اليوم، بدأ جريان واديين في جنوب غرب البلاد، وفق المركز الذي بث تسجيلا مصورا وصورا لجريان وادي امبارك من جبل الحساونة في منطقة الشاطئ جنوب غرب ليبيا، وكذلك وادي إسين بمدينة غات. بينما أعلنت هيئة السلامة الوطنية حالة الطوارئ القصوى في جميع فروعها.

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