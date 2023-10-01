الأرصاد عن الطقس في الجنوب الليبي: التحذير «قائم».. وليس عالي الخطورة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، القاطنين في مناطق جنوب شرق وغرب ليبيا، بعد توقعه هطول أمطار رعدية قد تتسبب في جريان الأودية. لكنه قال إن «التحذير ليس عالي الخطورة».

وأوضح مدير مكتب إعلام المركز الوطني للأرصاد الجوية محيي الدين رمضان: «الأمطار المتوقعة رعدية، والتحذير ما زال قائما، وليس بدرجة الخطورة العالية، فالأمطار يتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على غات وما جاورها والجفرة وهون والفقها والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون، وتسبب جريان الأودية، وستكون الأودية من جنوب الجزائر حتى الجنوب الشرقي الليبي متصلة ببعضها»، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

«السلامة الوطنية» تعلن حالة الطوارئ تحسبا للسيول المتوقعة في الجنوب

«الأرصاد»: سحب رعدية على الجنوب الغربي والشمال الشرقي

الدبيبة يوجه مركز طب الطوارئ بنقل فرق مساندة إلى غات

جهاز الإسعاف يعلن حالة الطوارئ القصوى بجميع فروعه بالجنوب

إجراء عاجل من «طب الطوارئ» بعد تحذيرات من سيول الجنوب الليبي

«الأرصاد» يحذر من سيول وسحب رعدية على الجنوب الليبي